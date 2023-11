Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim - Frau erleidet Verletzungen - Zeugin gesucht

Mainz (ots)

Bereits am Freitag, den 27. Oktober meldete sich eine 50-jährige Frau bei der Polizei auf dem Lerchenberg und gibt an, in der Eleonorenstraße in Mainz Gonsenheim verletzt worden zu sein. Nach ihrer Schilderung sei sie an diesem Freitag gegen 11 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen und auf zwei Männer an einem Transporter getroffen. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, deren Verlauf noch unklar ist. Die Geschädigte gibt jedoch an, dass sie durch eine Passantin Unterstützung erfahren hätte. Diese hätte sie zu einem Arzt begleitet. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird insbesondere die Ersthelferin gesucht, welche die Frau unterstützt hat.

Wer darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

