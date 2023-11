Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Diebstahl aus PKW

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag aus Samstag ist die Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen worden und Bargeld sowie ein IPhone-Kabel aus diesem entwendet worden. Der PKW war in einem Parkhaus in der Nähe der Großen Bleiche geparkt. Warum Bargeld scheinbar sichtbar im PKW belassen wurde, ist nicht nachvollziehbar.

Aus einem vermutlich unverschlossenen PKW, in Mainz-Weisenau sind in der Nacht auf Sonntag ebenfalls Gegenstände entwendet worden. Am PKW konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Entwendet wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Zahlkarten.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

