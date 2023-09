POL-BI: Achtung: Giftköder beim Sportplatz aufgefunden

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A44 - Am Mittwochabend nahmen Autobahnpolizisten den gewerblichen Güter- und Personenverkehr auf der A 44 ins Visier. An den Kontrollen waren ebenso das Hauptzollamt Bielefeld, der Kreis Paderborn und das Technische Hilfswerk beteiligt. Bei zwei Kontrollen mussten die Beamten aufgrund von Mängeln am Fahrzeug oder der Ladung eine ...

mehr