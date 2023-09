Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenkonsument mit offenem Haftbefehl stellt sich versehentlich selbst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A44 - Am Mittwochabend nahmen Autobahnpolizisten den gewerblichen Güter- und Personenverkehr auf der A 44 ins Visier. An den Kontrollen waren ebenso das Hauptzollamt Bielefeld, der Kreis Paderborn und das Technische Hilfswerk beteiligt.

Bei zwei Kontrollen mussten die Beamten aufgrund von Mängeln am Fahrzeug oder der Ladung eine Weiterfahrt untersagen, in drei Fällen gab der Fahrer Anlass, die Weiterfahrt zu beenden. Einer der Betroffenen geriet unerwartet in die Kontrolle.

Autobahnpolizisten wurden gegen 21:00 Uhr auf einen Lkw aufmerksam, der in Fahrtrichtung Kassel unterwegs war. Die Beamten forderten den Fahrer mit der Anzeige "bitte folgen" auf hinterherzufahren. In diesem Moment überholte ein Audifahrer den Lkw, ordnete sich hinter dem Streifenwagen ein und ging davon aus, dass die Aufforderung an ihn gerichtet sei.

Auf dem Parkplatz Sintfeld angekommen, bekamen die Beamten den Eindruck, dass der 24-jährige Audifahrer nicht fahrtüchtig sei. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Womöglich hatte der Mann vor Fahrtantritt Kokain konsumiert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab ebenfalls, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er beglich noch vor Ort die gerichtlich verhängte Geldstrafe.

Der Lkw-Fahrer, der ursprünglich kontrolliert werden sollte, folgte dem Streifenwagen ebenfalls auf den Parkplatz. Bei ihm hatten die Beamten nichts zu beanstanden.

Insgesamt stellten die Autobahnpolizisten bei den Kontrollen mehrere Verstöße fest. Bei 20 Kleintransportern bemängelten sie die Ladungssicherung. Drei Fahrer verstießen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. Ein weiterer muss sich wegen des Kennzeichenmissbrauchs verantworten. Zwei Fahrer konnten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Aufgrund der Verstöße forderten die Beamten acht Mal ein Verwarngeld ein und fertigten 15 Ordungswidrigkeitenanzeigen sowie drei Strafanzeigen an. Zweimal wurden Sicherheitsleistungen fällig.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell