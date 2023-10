Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angeblich Verfahren - Bundespolizei beschlagnahmt Betäubungsmittel

Aachen (ots)

Bereits am Montagabend stellte die Bundespolizei in Aachen ca.140 Gramm einer Mischung aus Amphetamin und Streckmittel sicher.

Ein 38-jähriger Deutscher wurde in der Vorhalle des Aachener Hautbahnhofs angetroffen. Auf Nachfrage durch die Beamten gab dieser an, auf dem Weg von Duisburg nach Olpe zu sein. Er hätte sich verfahren und wäre deswegen in Aachen angekommen. Ein Abgleich seiner personenbezogenen Daten ergab, dass es sich um keinen polizeilich unbekannten handelt.

Der 38-Jährige war in der Vergangenheit bereits öfter auffällig im Bereich des spontanen rechtswidrigen Eigentumswechsels fremder Sachen geworden. Des Weiteren war er ebenfalls im Deliktfeld Betrug nicht untätig.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten im Anschluss 2 Verschlusstüten mit insgesamt ca. 140 Gramm Amphetamin und Streckmittel. Seine Weiterfahrt nach Olpe sollte sich weiter verzögern, da er im Anschluss aufgrund des Betäubungsmittelverstoßes vorläufig festgenommen wurde und dem Polizeipräsidium Aachen zuständigkeitshalber über-stellt wurde. Von hier werden die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell