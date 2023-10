BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Schreckschusswaffe bei betrunkenen Fahrgast sicher

Paderborn (ots) - Am Montagmorgen (16. Oktober) haben Ermittler der Bundespolizei auf Anordnung des Amtsgerichtes Paderborn die Wohnung und Arbeitsstätte eines 44-jährigen Mitarbeiters der Deutschen Bahn durchsucht. Dabei wurden sowohl in der Wohnung als auch an der Arbeitsstätte zahlreiche Werkzeuge, Schmierstoffe und Verbrauchsmaterialien sichergestellt, die ...

mehr