Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Eine Hand am Rollator, in der anderen ein gestohlenes Fahrrad: Bundespolizei im Einsatz

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am 17. Oktober stellten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Bonn ein gestohlenes Fahrrad sicher, dass ein 47-Jähriger mit sich führte, währenddessen er mit der anderen Hand einen Rollator nutzte. Wie er in den Besitz des Rades gekommen ist, wird derzeit ermittelt.

Gestern Nachmittag um 17:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen deutschen Staatsangehörigen, der auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofs Bonn mit jeweils einer Hand einen Rollator und ein neuwertiges Fahrrad schob. Auf Nachfrage der Beamten gab der Beschuldigte an, das Fahrrad von einer ihm unbekannten Person für 40 EUR erworben zu haben. Die Uniformierten ermittelten anhand der Rahmennummer, dass das Fahrrad seit November 2022 zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war und gesucht wurde. Die Polizeibeamten stellten das Rad im Wert von ca. 400 EUR sicher. Den Deutschen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hehlerei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell