Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Autos mit Steinen beworfen - Bundespolizei nimmt Polizeibekannte fest

Dortmund (ots)

Heute Nacht (18. Oktober) schmiss eine Frau im Dortmunder Hauptbahnhof Schottersteine auf abgestellte Fahrzeuge. Bundespolizisten brachten die Aggressorin zur Wache, was sie jedoch zu verhindern versuchte.

Gegen 03 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Auf der Empore der Kopfbahnsteige (Gleise 2-5) beobachteten diese, wie eine Frau Schottersteine auf die parkenden Autos hinunterwarf. Die Deutsche hatte bereits weitere Steine in ihrer Hand und war in Begriff diese zu werfen. Die Beamten hinderten die 22-Jährige, welche bereits durch vorherige Polizeieinsätze bekannt ist, daran. Die Wohnungslose gab an, dass sie keinerlei Ausweisdokumente mit sich führen würde. Ihre Personalien wollte sie auch nicht preisgeben, sondern sich der Kontrolle entziehen. Die Einsatzkräfte hielten die Frau an ihrem Arm fest und brachten sie zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin versuchte sie mehrfach sich durch ruckartige Bewegungen zu befreien. Daraufhin fesselten die Polizisten die 22-Jährige.

Gegen die Durchsuchung wehrte und sperrte sie sich, kniff die Beamten mehrfach und versuchte nach diesen zu treten. Die Frau wurde zunehmend aggressiver und beleidigte einen Polizisten. Zudem versuchte sie, sich aus den Griffen der Bundespolizisten zu lösen und einen Beamten anzugreifen. Ihr Handeln wurde mittels Bodycam aufgezeichnet.

Überprüfungen ergaben, dass die Frau wenige Tage zuvor aus einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde. Das Ordnungsamt Dortmund entschied schließlich, die Aggressorin in ein Krankenhaus einzuweisen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

