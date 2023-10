Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt 4 Haftbefehle - Darunter war auch ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen räuberischer Erpressung

Bild-Infos

Download

Aachen - Traunstein (ots)

Die Bundespolizei hat innerhalb von 12 Stunden 3 Männer festgenommen, die mit 4 Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Aachen beziehungsweise der Staatsanwaltschaft Traunstein ausgeschrieben waren.

Am Mittwochmorgen wurde ein 32-jähriger Türke am Bahnhof Aachen Rothe-Erde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Aachen ließ europaweit in Strafsachen wegen räuberischen Erpressung nach ihm fahnden. Gegen ihn bestand zudem noch von gleicher Stelle ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen einer Unterschlagung, die mit einer Geldstrafe von 715,- Euro ausgeschrieben war. Die Geldstrafe wurde beglichen, jedoch wegen des Untersuchungshaftbefehls wurde er der Gewahrsamsstelle des Polizeipräsidiums Aachen überführt. Von hier wird er heute zur Bestätigung des Haftbefehls beim Amtsgericht in Aachen vorgeführt werden.

Es konnten am Dienstagnachmittag und Dienstagabend noch zwei weitere Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Aachen und Traunstein vollstreckt werden.

Ein 42-jähriger Deutscher wurde am Hauptbahnhof Aachen wegen eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Aachen in Strafsachen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgenommen. Er konnte eine Geldstrafe in Höhe von 4800,- Euro nicht begleichen und muss jetzt eine 160-tägige Haftstrafe antreten.

Ein 24-jähriger Kosovare wurde nach erfolgter Einreise aus Belgien von den Beamten auf dem Parkplatz in Broichweiden festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach seiner Festnahme wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Das Bild in der Pressemappe ist -pressefrei-

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell