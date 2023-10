Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl - Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Gelsenkirchen - Herten - Bochum (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (17. Oktober) soll ein Trio gemeinschaftlich gestohlen haben. Anschließend flüchteten diese in den Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Bundespolizisten stellten die Männer schließlich in einem abfahrbereiten Zug. Einer davon wehrte sich gegen die Festnahme.

Gegen 13:30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes die Bundespolizei. Zuvor sollen drei Männer arbeitsteilig in der Filiale in Gelsenkirchen Ware im Wert von rund 320 Euro entwendet haben. Anschließend sollen die Unbekannten die Flucht in Richtung Hauptbahnhof ergriffen haben. Der 26-jährige Angestellte und der Ladendetektiv haben dann jedoch die Zugtür des RE2 blockiert, so dass dieser nicht in Richtung Osnabrück abfahren konnte. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig zu Gleis 7 und stellten die drei Tatverdächtigen im besagten Regionalexpress. Vor Ort befindliche Mitarbeiter des Ordnungsamtes Gelsenkirchen unterstützten die Polizisten. Gemeinsam begleiteten diese die serbischen Staatsangehörigen (17, 30, 35) zur Bundespolizeiwache.

Am Treppenabgang riss der 30-Jährige sich los und versuchte zu flüchten. Dies konnte jedoch durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (22, 35), sowie einen Bundespolizisten verhindert werden. Der Hertener wurde schließlich mit Handfesseln fixiert. Dabei verletzte sich ein Mitarbeiter am Knie und ein anderer am rechten Fuß. Der Polizist zog sich ebenfalls Verletzungen am Knie und linken Fuß zu. Diese begaben sich zu einem späteren Zeitpunkt in ärztliche Behandlung. Eine Bodycam zeichnete die Widerstandshandlung des Mannes auf.

Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bochum nach dem 30-Jährigen fahnden ließ. Das Amtsgericht Recklinghausen hatte gegen den Gesuchten Hauptverhandlungshaft angeordnet. Ihm wird vorgeworfen, Anfang des Jahres eine gefährliche Körperverletzung, sowie Diebstahl, Bedrohung und Beleidigung begangen zu haben. Der Hauptverhandlung im September war er unentschuldigt ferngeblieben. Noch am gestrigen Abend wurde der Polizeibekannte einer Haftrichterin vorgeführt. Zudem muss er sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die Polizei Gelsenkirchen leitete eine Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die drei Männer ein. Die 17- und 35-Jährigen aus Bochum erhielten einen Platzverweis.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell