Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tödlicher Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Am Mittwoch den 08.11.2023 um ca. 22:20 Uhr kam es in der Mombacher Straße in Mainz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein PKW mit drei aus Mainz stammenden Insassen befuhr die Mombacher Straße in Fahrtrichtung Mombach. In Höhe des B&B Hotel überquerten zwei Personen die Fahrbahn bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage für Fußgänger. Die beiden Personen wurden von dem PKW erfasst und durch die Luft geschleudert. Der 55-jährige Mann aus Frankfurt verstarb trotz Reanimation noch am Unfallort. Seine 41-jährige weibliche Begleitung wurde nach Erstversorgung in die Uni-Klinik Mainz verbracht. Der 19-jährige PKW Fahrer sowie die Beifahrer erlitten einen Schock und wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Beide Fußgänger gehörten einer fünfköpfigen Personengruppe an. Drei der Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 50 Meter hinter den Verunfallten und konnten den Unfall beobachten. Die Unfallaufnahme wurde durch einen Gutachter der DEKRA unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffene Straßenabschnitt voll gesperrt werden und es kam zu Beeinträchtigung im ÖPNV.

