Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann schlägt mit Glasflasche auf 45-Jährigen ein - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen mit Hilfe von Videoauswertung

Dortmund - Werne - Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen (18. Februar) schlug ein Mann mit einer Glasflasche vor dem Dortmunder Hauptbahnhof auf einen Passanten ein. Mit Hilfe der Videoauswertung konnte der Angreifer nur wenig später durch Bundespolizisten gestellt werden.

Gegen 7:55 Uhr wurde die Bundespolizeiwache Dortmund über eine körperliche Auseinandersetzung am Eingangsbereich des Hauptbahnhofs Dortmund informiert. Vor Ort trafen sie auf einen 45-Jährigen, der eine blutende Wunde an seinem Kopf aufwies. Zuvor soll er mit einem zunächst Unbekannten in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Anschließend soll der Fremde mit einer Glasflasche auf den Kopf des italienischen Staatsbürgers eingeschlagen haben. Die Polizisten forderten umgehend Rettungskräfte an, welche den Hagener zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachten.

Unterdessen führten Bundespolizisten in den Wachräumen eine Videoauswertung durch. Diese bestätigte die Tathandlung und zeigte zudem, dass eine weitere Person versuchte die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern zu schlichten.

Bei einer Fahndung im Nahbereich stellten die Polizeibeamten den tatverdächtigen 18-Jährigen, sowie den 26-jährigen Zeugen und brachten sie zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die eritreischen Staatsbürger beide mit rund 1,2 Promille alkoholisiert waren.

Der Mann aus Werne wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert. Dieser gab die Tat schließlich zu, wollte die Gründe für sein Handeln aber nicht verraten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell