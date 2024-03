Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - PKW-Brand

Am 03.03.2024, gegen 00:00 Uhr, geriet ein auf einem Privatgrundstück in der Petersdorfer Straße in 49681 Garrel abgestellter PKW aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr in Garrel konnte den Brand vollständig löschen. Keine Personenschäden.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am 03.03.2024, gegen 02:41 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Herzlake mit seinem PKW die Haselünner Straße in 49624 Löningen, obwohl der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke sowie Betäubungsmitteln stand. Freiwillige Vortests wurden abgelenkt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 22-Jährigen durchgeführt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 03.03.2024, um 01:03 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Rhauderfehn die Straße "Zur Radde" in 49699 Lindern, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Seitens der Polizei Löningen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

