Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 02.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 01.03.2024, gegen 23:55 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Dammer Straße in Holdorf. Als der Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrzeugführer und entzog sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vechta, Einbruchdiebstahl

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße Am Osterfeld zu einem Einbruch in einen Lagerraum. Unbekannte Täter hebelten eine Metalltür auf und entwendeten mehrere Werkzeuge, Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta 04441/9430 zu melden.

Dinklage, Einbruchdiebstahl

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Hütte eines Fischereivereins in Dinklage ein. Zudem beschädigten sie die Tür einer Toilette. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht gesagt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinklage oder Lohne in Verbindung zu setzen.

Steinfeld, Schwerer Diebstahl

Am Freitag gegen 15:00 Uhr kam es in Steinfeld an der Lohner Straße zu einem schweren Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft. Zwei unbekannte Täter betraten das Objekt, Während eine der beiden Personen ein Angestellte ablenkte, hebelte die zweite Person die Kasse auf und entwendet aus dieser eine dreistellige Geldsumme. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, können sich bei der Polizei in Steinfeld oder Lohne melden.

Lohne, Einbruchdiebstahl aus Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Markstraße in Lohne zu einem pkw-Aufbruch. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten aus diesem eine dort abgelegte Handtasche. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne zu melden.

Neuenkirchen, Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag beschädigten unbekannte Personen ein Fenster der evangelischen Apostelkirche in der Kirchgasse. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Neuenkirchen zu melden.

Bakum, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 13:3290 Uhr befuhr ein 60-jähriger Dinklager mit seinem Pkw die Kötterheide in Bakum. Bei einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wird nun eine Strafverfahren eingeleitet.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person mit Verkehrsunfallflucht Am Freitag gegen 07:50 befuhr eine 32-jährige Frau aus Vechta die Marschstraße. Beim Abbiegen auf die Franz-Vorwerk-Straße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 16-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Vechta und stieß mit diesem zusammen. Dieser wird bei dem Unfall leicht verletzt. Die Frau setzte ihre Fahrt unmittelbar fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Später kann diese jedoch an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen die Frau werden nun Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Vechta, Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es auf der Abfahrt der B 69 zur Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 77-jähriger bog auf die Lohner Straße ein. Dabei übersah er den Pkw eines 58-jährigen Mann aus Vechta. Bei dem Zusammenstoß wurden der 58-jährige und dessen Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Durch die Unfall entstand ein Rückstau auf der Bundesstraße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell