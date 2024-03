Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Donnerstagmorgen, 29. Februar 2024, wurden durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg mehrere Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachtes eines Gewaltdeliktes in der Gemeinde Lastrup vollstreckt. Am 16. November 2023 berichteten wir bereits über mehrere Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen nach mehrmonatigen Ermittlungen im ...

