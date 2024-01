Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zwei Quadfahrer nach Wendemanöver zusammengestoßen

Lathen (ots)

Am Sonntag kurz nach 14.00 Uhr fuhren ein 33- und 35-Jähriger mit Ihren Quads die Von-Stauffenberg-Straße in Lathen vom Buchenweg in Richtung Neulandstraße. Dabei entschloss sich der 33-Jährige sein Fahrzeug zu wenden, was durch dem hinter ihm fahrenden 35-Jährigen zu spät erkannt wurde und es dadurch zum Zusammenstoß der Quads kam. Der 35-Jährige überschlug sich mit seinem Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach erfolgter Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort kam der 35-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell