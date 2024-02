Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl diverser Beschilderungen im Burgwald

Im Burgwald Dinklage wurden in den vergangenen Wochen diverse Hinweisschilder entwendet. Zum Teil wurden dabei auch Bäume beschädigt. Der genaue Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden. Der Schaden wird auf rund 270,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Visbek - Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 27. Februar 2024, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 28. Februar 2024, 06:45 Uhr, auf ein Firmengelände an der Straße Astrup und entwendeten unter anderem mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und Baumaschinen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 71.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Vechta - Aufbruch eines Snackautomaten

Im Zeitraum von Sonntag, 25. Februar 2024, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 28. Februar 2024, 11:40 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände der Universität Vechta an der Driverstaße. Dort brachen sie einen Snackautomaten auf. Der Schaden belief sich auf ca. 830,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Aufbruch eines Fleischverkaufsautomaten

Am Dienstag, 27. Februar 2024, gegen 21:20 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person eine Glasscheibe eines Automaten an der Straße Westmark. Der Schaden wird auf 1.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek/Rechterfeld - Diebstahl diverser Landmaschinen

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Dienstag, 27. Februar 2024, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr auf ein Firmengelände Am Bahnhof. Dort wurden diverse Landmaschinen entwendet. Der Schaden wurde auf 20.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 28. Februar 2024, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Am Freibad, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Bei dem Vechtaer wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell