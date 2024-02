Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Aufbruch eines Snackautomaten

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, 27. Februar 2024, in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:34 Uhr einen Snackautomaten an der Bahnhofstraße auf. Sie entwendeten die Tageseinnahmen sowie technische Einbauteile. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Brand nach Schweißarbeiten

Am Dienstag, 27. Februar 2024, gegen 11:10 Uhr wurde ein Brand in einem Neubau in der Landwehrstraße gemeldet. Im Zuge von Schweißarbeiten im geriet die Hohlwanddämmung in Brand. Der Brand konnte eigenständig gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war ebenfalls vor Ort.

Holdorf - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Im Zeitraum von Samstag, 24. Februar 2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 25. Februar 2024, 09:00 Uhr, besprühten unbekannte Personen einen Zaun sowie einen Pfosten mit verschiedenen Tags. Der Schaden wird auf 150,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag, 25. Februar 2024, 19:00 Uhr bis Montag, 26. Februar 2024, 12:00 Uhr die Fahrertür eines Pkw, welcher an der Goldenstedter Straße abgestellt worden war. Der Schaden wird auf 300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 27. Februar 2024, gegen 23:27 Uhr kam aus auf der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw einen Parkplatz und beabsichtigte auf die Friesenstraße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Goldenstedt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ersichtlich, dass der 37-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 0,61 Promille.

Vechta - Diebstahl aus Zigarettenautomat

In der Zeit von Sonntag 25. Februar 2024, 00.00 Uhr bis Dienstag, 27. Februar 2024, 07.30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Holzhausen auf das Gelände eines dortigen Dorftreffs. Hier öffneten sie gewaltsam den dort aufgestellten Zigarettenautomaten. Anschließend entwendeten sie das Bargeld und sämtliche Zigaretten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

