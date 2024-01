POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Kirn (ots) - Am Montagvormittag wurden durch die Polizeiinspektion Kirn entlang der B 41 an verschiedenen Örtlichkeiten stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden, u. a. 5 x Handybenutzung am Steuer und 4 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht. In einem weiteren Fall erfolgte die ...

