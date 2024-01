POL-PIKIR: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn

Kirn, Schulstraße (ots) - Im Zeitraum vom 21.01.24 18.00 Uhr und dem 22.01.24 09.00 Uhr kam es in Kirn in der Schulstraße Höhe Hausnummer 1 zu einem Verkehrsunfall. Ein in der Schulstraße (Einbahnstraße) am linken Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug wurde am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Ersten Hinweisen zufolge könnte ...

