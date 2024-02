Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Unbekannte Täter versuchten am Montag, 26. Februar 2024, gegen 04:11 Uhr die Eingangstür eines Goldankaufs in der Mühlenstraße aufzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Rauchentwicklung in Spänebunker

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstag, 27. Februar 2024, 10:02 Uhr, zu einer Rauchentwicklung in einem Spänebunker am Lankumer Feldweg. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte eine weitere Brandentwicklung verhindern.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 27. Februar 2024, gegen 14:50 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Lkw samt Auflieger den Linderner Damm, in Fahrtrichtung Löningen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf rund 250.000,00 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 27. Februar 2024, gegen 18:55 Uhr beabsichtigte ein 46-jähriger Mann aus Emstek die Auffahrt zur B 72 an der Alte Bundesstraße zu queren. Aufgrund der Beschilderung musste er anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren. Ein 58-jähriger Mann aus Cloppenburg beabsichtigte mit seinem Pkw auf die B 72 zu fahren. In Höhe der Querung kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem 46-jährigen Emsteker. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem Fußgänger ergab einen Wert von 2,10 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell