Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 23. Februar 2024, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter der verschlossene Pedelec eines 41-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte sein Fahrrad der Marke KTM, Macina City, an einem Fahrradstand in Höhe der Mühlenstraße 1, verschlossen abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 23. Februar 2024, 13:00 Uhr, bis Montag, 26. Februar 2024, 09:00 Uhr, in ein Schulgebäude an der Leharstraße und beschädigten dort einen Schrank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 52-jähriger Mann aus Emstek befuhr am Montag, 26. Februar 2024, gegen 06:35 Uhr, die Ostlandstraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem schien er deutlich alkoholisiert, einen Test konnte aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung nicht durchgeführt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, dem 52-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer schädigte am Montag, 26. Februar 2024, gegen 09:00 Uhr, den geparkten Pkw, einen VW Beetle, und entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Pkw war vor einem Lebensmittelgeschäft an der Lindenallee abgestellt worden. Der Schaden wird auf 600,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person/Fahren unter Alkoholeinfluss

Eine 53-jährige Frau aus Essen befuhr am Montag, 26. Februar 2024, gegen 21:40 Uhr die Alte Cloppenburger Straße. Aufgrund eines Unfalls und platten Reifen kam ihr Pkw zum Erliegen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand - ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Führerschein der 53-jährigen Essenerin wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell