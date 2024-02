Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Brand eines Bootunterstandes

Am Sonntag, 25. Februar 2024, gegen 05:26 Uhr meldeten Anwohner, dass es in der Ewerstraße ein Bootunterstand samt Segelboot brennen würde. Der Brand konnte durch die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Barßel gelöscht werden. Diese war mit 5 Fahrzeugen und rund 20 Kameraden im Einsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte in der unmittelbaren Umgebung ein weiterer Brand festgestellt werden. Hier kam es zum Brand einiger Kunststofftonnen. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,00 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Saterland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 26. Februar 2024, gegen 01:35 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Rastdorf mit seinem Pkw den Langholter Weg, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Kontrolle ergab einen Wert von 0,76 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, dem 60-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

