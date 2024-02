Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 24.02.2024 bis zum 25.02.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung Am Freitag, 23.02.2024, 16:05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Kroger Straße von Kroge in Richtung Lohne, überholte vor einer leichten Rechtskurve einen in gleicher Richtung fahrenden zivilen Streifenwagen der Polizei und wollte auch zwei vor dem Streifenwagen fahrende Pkw überholen, die jedoch nach links in die Ziegelstraße einbogen. Nur durch den Umstand, dass der Fahrer des zweiten abbiegenden Pkw vor dem Abbiegen in den Rückspiegel sah, den überholenden Lohner sah und abbremste, konnte ein Zusammenstoß der beiden Pkw verhindert werden. Der Lohner machte beim Überholvorgang eine Vollbremsung, fuhr geradeaus auf den Grünstreifen und gegen zwei junge Bäume. An dem Pkw des Lohners, gegen den wegen seines äußerst riskanten und rücksichtslosen Überholmanövers ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde, entstand leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Holdorf - Fahren unter Einfluss BTM

Ein 26-jährige Holdorfer befuhr am 24.02.2024 gg 21:35 Uhr mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Bei dem 26-jährigem wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Damme durchgeführt und die Weiterfahrt Betroffenen untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bakum - Trunkenheitsdelikt

Am 24.02.2024 wird gg 21:35 Uhr ein Opel Insignia auf der Nieberdingstr. In Bakum / Harme angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 38 - jährige Fahrzeugführer aus Pliezhausen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Bei ihm wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

