Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung Am Freitag, 23.02.2024, 16:05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Kroger Straße von Kroge in Richtung Lohne, überholte vor einer leichten Rechtskurve einen in gleicher Richtung fahrenden zivilen Streifenwagen der Polizei und wollte auch zwei vor dem Streifenwagen fahrende Pkw ...

mehr