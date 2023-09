Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto vom Grundstück entwendet

Calberlah (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach dem Diebstahl eines hochwertigen Autos von einem Privatgrundstück. Der Audi wurde in der Nacht vom Montag auf den gestrigen Dienstag in Calberlah entwendet. Das mit einem sog. "Keyless Go" System ausgestattete Fahrzeug war im Carport auf einem Grundstück an der Straße "Am Knick" abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 20:00 Uhr am Montagabend und 06:20 Uhr am Dienstagmorgen.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor oder im Tatzeitraum werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Präventionstipp der Polizei:

Die Schlüssel für Fahrzeuge mit einem Keyless-Komfortsystem sollten nicht in der Nähe zu Haus- bzw. Wohnungstüren aufbewahrt werden. Das Funksignal des Schlüssels sollte am Ablageort zudem durch geeignete Maßnahmen abgeschirmt werden. Ein entsprechendes Behältnis nach dem Kauf umgehend testen, das Auto sollte auch dann nicht öffnen, wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt an die Fahrzeugtür gehalten wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell