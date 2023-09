POL-GF: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Wesendorf (ots) - In Wesendorf wurde am gestrigen Donnerstag ein Auto beschädigt, die Polizei sucht Zeugen der Tat. Eine 32-Jährige parkte ihren grauen Seat Leon gegen 11:30 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Am Stadion", in Höhe der Hausnummer 12. Als sie gegen 13:10 Uhr wieder losfuhr, musste sie eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Der Lack der dazugehörigen Tür war zudem zerkratzt. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Im Strafverfahren wegen ...

mehr