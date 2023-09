Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Vandalismus und Unfall

Wesendorf/ wahrenholz (ots)

Die Polizei Wesendorf sucht Zeugen zu zwei aktuellen Strafverfahren. Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte einen Baum auf dem Gelände der Grundschule in Wesendorf. Die Rinde wurde an mehreren Stellen abgeschält. Zudem warfen die Täter rohe Eier gegen die Fassade der Turnhalle. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 22.09.2023, 13:00 Uhr und Montag, 25.09.2023, 07:15 Uhr. In Wahrenholz kam es bereits am 19.09.2023 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 58-Jähriger hatte sein Firmenfahrzeug an diesem Tag gegen 07:50 Uhr in einer Parkbucht an der Hauptstraße in Wahrenholz geparkt. Als er gegen 09:30 Uhr wieder zu seinem in grüner Farbe lackierten Mercedes-Benz Sprinter kam, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Vermutlich im Vorbeifahren war ein anderes Fahrzeug mit dem Spiegel zusammengestoßen, anschließend hatte der Fahrer bzw. die Fahrerin die Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 35 der Hauptstraße.

In beiden Fällen sucht die Polizei Wesendorf Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05376 97656-0 entgegengenommen.

