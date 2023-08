Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer versucht Polizisten mit Kopfstößen zu verletzen

Hagen-Eilpe (ots)

Sonntag (06.08.) leistete ein 46-Jähriger in der Eilper Straße Widerstand gegen die Polizei. Der Hagener randalierte vor einer Kneipe, in der er ein Hausverbot hatte und pöbelte unzählige Gäste an. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, standen mehrere Personen um den stark alkoholisierten Mann herum. Er war unkooperativ und erhielt einen Platzverweis, dem er jedoch begleitet durch die Worte "Nein ich gehe nicht, ich halte mich auf, wo ich will" nicht nachkam. Auch nach Androhung einer Ingewahrsamnahme bewegte er sich nicht. Da zu befürchten war, dass er andere Gäste angeht, nahmen ihn die Einsatzkräfte zur Verhinderung von Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Dabei sperrte sich der 46-Jährige erheblich. Als er in den Streifenwagen gesetzt wurde, versuchte er mehrfach, aus der noch offenen Tür auszusteigen. Während der Fahrt steigerte er zudem seine Aggressivität. Er versuchte mehrfach sich aus der Sitzposition zu lösen und drückte sich gegen eine Polizistin. Er schlug darüber hinaus immer wieder mit dem Kopf in Richtung der Beamtin sowie ihres Streifenpartners, der am Steuer des Streifenwagens saß. Im weiteren Verlauf des Transports schrie der Mann bis zum Eintreffen im Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen den Hagener. Sie blieben unverletzt und dienstfähig. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell