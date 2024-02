Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 24-jähriger Mann aus Vechta befuhr am Sonntag, 25. Februar 2024, gegen 06:15 Uhr, mit seinem Pkw die Münsterstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine durchgeführte Kontrolle ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 25. Februar 2024, gegen 11:25 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Schlesier Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Graf-von-Galen Straße aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Steinfeld, welcher durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 15.000,00 Euro geschätzt.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Montag, 26. Februar 2024, um 07:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw die Neuenkirchener Straße (L 852) in Richtung Holdorf. Ihm kam ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Recke entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel, wobei am Lkw des 46-Jährigen ein Schaden in Höhe von 500,00 EUR entstand. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494 914202-10) entgegen.

Lohne/Brockdorf - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Am Freitag, 23. Februar 2024, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 09.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in der Robert-Bosch-Straße auf ein Firmengelände. Hier entwendeten ca. 250 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Rohbau

Von Freitag, 23. Februar 2024, 19.30 Uhr bis Samstag, 24. Februar 2024, 10.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter im Kastanienweg auf das Grundstück eines im Bau befindlichen Gebäudes. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in den Rohbau. Dort entwendeten sie unter anderem Leergut und alkoholische Getränke. Der Gesamtschaden wird auf 300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Umweltdelikt

Am Samstag, 24. Februar 2024, 16.36 Uhr wurde auf der Wasseroberfläche des Moorbachs an der Straße Vechtaer Marsch ein Ölfilm festgestellt. Der Verursacher ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr wurde in der Sanderstraße ein dort abgestellter schwarzer Audi A4 an der linken hinteren Stoßstange durch einen bislang unbekannten Täter, vermutlich beim Ein- und Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell