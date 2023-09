POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 04.10.

Münster (ots) - Am Mittwochabend (27.09.2023, 22:15 Uhr) ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen VW Golf geflüchtet, nachdem er einen parkenden BMW am Besselweg nahe der Kreuzung zum Enschedeweg beschädigt hat. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Unbekannte mit seinem Golf frontal in das Heck des geparkten BMWs. Nach dem Zusammenstoß fuhr er ...

mehr