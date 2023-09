Polizei Münster

POL-MS: Weißer Golf flüchtet nach Unfall mit parkendem Pkw - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (27.09.2023, 22:15 Uhr) ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen VW Golf geflüchtet, nachdem er einen parkenden BMW am Besselweg nahe der Kreuzung zum Enschedeweg beschädigt hat.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der Unbekannte mit seinem Golf frontal in das Heck des geparkten BMWs. Nach dem Zusammenstoß fuhr er zunächst tiefer in die Sackgasse Besselweg und wendete am Straßenende. Daraufhin bog er nach rechts auf den Enschedeweg ab, um erneut rechts abzubiegen und auf dem Gievenbecker Weg Richtung Innenstadt zu flüchten. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem ebenfalls beschädigten weißen Golf geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell