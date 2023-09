POL-MS: Unfall auf der A 1 - Autofahrerin schwer verletzt

Münster (ots) - Polizisten haben am Mittwoch (28.9.) einen 29-jährigen mutmaßlichen Kokain-Dealer aus der Party-Szene in Münster festgenommen. Ein Richter ordnete am Donnerstag (28.9.) Untersuchungshaft an. Ermittler kamen durch intensive Maßnahmen auf die Spur des 29-Jährigen. Bei seiner Festnahme nach einem Deal mit 100 Gramm Kokain fanden die Beamten in seinem ...

