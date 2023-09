Polizei Münster

POL-MS: Balkontür eingeschlagen und Wohnung durchsucht - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstagabend (26.9., 20 Uhr) bis Mittwochnachmittag (27.9., 15 Uhr) in eine Wohnung an der Grevener Straße in Kinderhaus eingestiegen. Die Eindringlinge haben bisherigen Ermittlungen zufolge das Glas der Balkontür im Bereich des Griffes eingeschlagen und die Tür geöffnet. Anschließend durchsuchten sie die gesamte Wohnung und flüchteten unerkannt.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Mittwoch die offene Balkontür und informierte den Wohnungsinhaber. Die Ermittlungen zur Beute und den Einbrechern dauern an. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

