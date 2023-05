POL-OF: Blitzermeldung: Bitte seien Sie mit einem moderaten Tempo und einer großen Portion Rücksicht unterwegs!

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Wer sah die Unfallflucht am Einkaufsmarkt? - Mühlheim (cb) Am Mittwoch zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Borsigallee eine Unfallflucht. Ein weißer Seat war vor dem Markt abgestellt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug ...

mehr