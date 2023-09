Polizei Münster

POL-MS: Kokain-Dealer aus der Party-Szene festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwoch (28.9.) einen 29-jährigen mutmaßlichen Kokain-Dealer aus der Party-Szene in Münster festgenommen. Ein Richter ordnete am Donnerstag (28.9.) Untersuchungshaft an.

Ermittler kamen durch intensive Maßnahmen auf die Spur des 29-Jährigen. Bei seiner Festnahme nach einem Deal mit 100 Gramm Kokain fanden die Beamten in seinem Auto einen Teleskopschlagstock. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten Ermittler weitere 25 Gramm Kokain, 14 Gramm Marihuana, zwei Teleskopschlagstöcke, ein Bajonett, eine Feinwaage und große Mengen Verpackungsmaterial. Die Drogen und die Beweisgegenstände wurden sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des bewaffneten Drogenhandels. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

