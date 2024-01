LPI-SLF: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Donnerstag, gegen 22.55 Uhr, meldete ein Zeuge eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt in Neuhaus am Rennweg. Die 36-jährige Fahrerin des benannten PKW konnte später ermittelt und angetroffen werden. Der mit ihr durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als 0,7 Promille, es wurden dann zwei Blutprobenentnahmen im Krankenhaus durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

