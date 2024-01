LPI-SLF: Fahren unter Alkohol

Lauscha (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Lauscha in der Straße des Friedens den 41-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus erfolgte bei dem Mann nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung. Hier konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden ...

