Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überladener Holztransporter festgestellt

Saalfeld (ots)

Am Freitagmorgen wurde kurz nach 05 Uhr ein augenscheinlich überladener Holztransporter in der Rudolstädter Straße in Saalfeld kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung sowie anschließenden Wiegung in Unterwellenborn wurde festgestellt, dass der bis zu 40 Tonnen erlaubte Holztransporter mit mehr als 57.5 Tonnen unterwegs war. Aufgrund dessen erfolgte eine Abladung des Übergewichts durch den Fahrer; gegen die polnische Spedition wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell