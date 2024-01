Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike durch Unbekannte aus Supermarkt-Vorraum gestohlen

Saalfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag stellte ein Mann sein E-Bike im Vorraum eines Supermarktes Am Eichelteich in Saalfeld ab und schloss es mittels Gliederschloss an. Als er nach Beendigung seines Einkaufes gegen 15:45 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Rades fest. Im Zeitfenster von knapp 30 Minuten hatte somit ein Unbekannter das Schloss des E-Bikes geknackt und anschließend das Rad gestohlen. Hinweise zum Verbleib des Rades bzw. zu einem möglichen Täter nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0021447 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell