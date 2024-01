Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung gesucht

Pößneck (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen aufgrund des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. Bereits in der Silvesternacht soll es im Bereich der Breiten Straße (vor der Sparkasse) in Pößneck gegen 01:30 Uhr zu einem Angriff durch mehrere Personen auf einen 41-Jährigen gekommen sein. Zeugen bemerkten den- zum Tatzeitpunkt deutlich alkoholisierten- Mann, der mit blutender Kopfplatzwunde auf der Bank vor der Sparkasse saß und informierten Polizei und Rettungsdienst. Der 41-Jährige gab an, dass ihn mehrere, bisher Unbekannte attackiert hätten. Neben einer Kopfplatzwunde erlitt der Geschädigte auch einen Nasenbruch. Unter Umständen könnte der Verletzte durch die Unbekannten auch mit einem bis dato unbekannten Gegenstand angegriffen worden sein. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0000091 an die Schleizer Polizei.

