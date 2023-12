Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbrecher auf frischer Tat angetroffen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.11.2023, zwischen 19.00 Uhr und 19.10 Uhr brachen zwei unbekannte Personen in ein Zweifamilienhaus auf der Heesterstraße in Drensteinfurt ein. Ein Angehöriger betrat das Haus, hörte aus einem Raum Stimmen und nahm leuchtende Taschenlampen wahr. Dann sah er zwei dunkel gekleidete Personen, die sich in einem Erdgeschosszimmer einschlossen und durch das Fenster flüchteten. Das Duo hatte zuvor die Wohnräume nach Beute durchsucht. Es ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Wer hat kurz vor oder nach der Tat im Bereich der Heesterstraße und nähren Umgebung zwei verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

