Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit zahlreichen Feststellungen

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt durchgeführt. Etwa auf Höhe der Märkte OBI/ Kaufland wurden bei erlaubten 70 km/h (60km/h für LKW) über 5300 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Saalfeld überprüft. Dabei wurden 138 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon eine Vielzahl im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 57 Fällen kam es zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens, zwei Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 142 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell