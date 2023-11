POL-F: 231101 - 2025 Frankfurt - Gallus: Geldschein entrissen

Frankfurt (ots) - (dr) Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag und Dienstag (31.10.2023) im Gallus Zutritt zu einem Kiosk und bedienten sich im Verkaufsraum. Der oder die Täter gelangten mutmaßlich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr über ein gekipptes Fenster in den in der Mainzer Landstraße gelegenen Kiosk und bedienten sich an den Waren im Verkaufsraum. Sie durchsuchten dabei den Kassen- und ...

mehr