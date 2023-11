Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231101 - 2022 Frankfurt - Gallus: Einbruch in Kiosk

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag und Dienstag (31.10.2023) im Gallus Zutritt zu einem Kiosk und bedienten sich im Verkaufsraum.

Der oder die Täter gelangten mutmaßlich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr über ein gekipptes Fenster in den in der Mainzer Landstraße gelegenen Kiosk und bedienten sich an den Waren im Verkaufsraum. Sie durchsuchten dabei den Kassen- und Tresenbereich und erbeuteten Alkohol-, Tabakwaren sowie eine Kasse. Es entstand dadurch ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zum Tatgeschehen und / oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 -10400 entgegen.

