POL-F: 231101 - 2019 Frankfurt/Maintal-Dörnigheim: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr. 2014 vom 30. Oktober 2023 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (py) Gestern Mittag (30. Oktober 2023) ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe des Frankfurter Kreuzes ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw die Fahrbahn mit Klärschlamm verunreinigte und vier nachfolgende Pkw in die Fahrbahnbegrenzung fuhren. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden. Nach bisherigen ...

mehr