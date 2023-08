Polizei Wuppertal

POL-W: W - Räuberischer Diebstahl in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 29.08.2023, kurz nach 15:00 Uhr, kam es in der Straße Wall zu einem räuberischen Diebstahl. Ein polizeibekannter 23-jähriger Mann wurde vom Ladendetektiv (51) einer Drogerie dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von circa 240,00 Euro in seinem Rucksack verstaute und ohne diese zu bezahlen in den Ausgangsbereich ging. Als der 51-Jährige den Dieb zur Rede stellte, griff dieser den Ladendetektiv an und versuchte zu flüchten. Gemeinsam mit einem Kunden (29) konnte der 23-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (jb)

