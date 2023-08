Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Einbruch in Tankstelle - Zwei Täter gestellt

Wuppertal (ots)

Dienstagabend (29.08.2023, gegen 22:30 Uhr) versuchten zwei Täter in eine Tankstelle auf der Weyerstraße in Solingen einzubrechen. Ein Polizist, der sich nicht im Dienst befand, hörte zerbrechende Scheiben und sah an der Tankstelle, aus deren Richtung das Geräusch kam, zwei verdächtige Personen. Er wählte den Notruf und verfolgte die Täter, als diese die Flucht ergriffen. Einen der Täter nahm er fest, während eintreffende Polizeibeamte die zweite Person in der Nähe der Tatörtlichkeit stellen konnten. Die 15- und 17-jährigen Täter wurden daraufhin zur Polizeiwache in Solingen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Aufsichtsberechtigten übergeben. (rb)

