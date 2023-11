Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231101 - 2020 Frankfurt - Niederrad: Diebstahl von Werkzeug und Baumaschinen

Frankfurt (ots)

(th) In der Zeit zwischen Montag, dem 30. Oktober 2023, 18.00 Uhr und Dienstag, dem 31.Oktober 07.00 Uhr kam es in der Lyoner Straße in Niederrad zum Diebstahl von Werkzeugen und Baumaschinen.

Unbekannte öffneten das Torschloss des umzäunten Baustellenlagers, verschafften sich Zutritt zu den verschlossenen Containern auf dem Gelände und entwendeten dort mehrerer Werkzeuge und Baumaschinen. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beziffert sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

