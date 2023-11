POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Unfallflucht - Spiegelberührung Nüsttal Am Montag, den 16.10.2023, kam es auf der L 3176 gegen 12 Uhr in der Höhe von Silges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lkw. In einer Kurve berührten sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge mit ihren jeweiligen linken Außenspiegeln. Einer der beiden Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hünfeld, während der ...

mehr